Lopetegui, niente Milan: è il nuovo allenatore del West Ham

LONDRA - Ufficiale, Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del West Ham. Il clun inglese ha ufficializzato oggi l'accordo con l'allenatore spagnolo in quella che sarà la sua seconda stagione consecutiva in Premier League dopo aver guidato il Wolverhampton quest'anno (14° posto). Lopetegui per molto tempo era stato accostato al Milan come prima scelta per sostituire Pioli, un'idea poi tramontata quando sembrava addirittura in via di conclusione con il club rossonero.