Pochettino lascia il Chelsea e può rifiutare il Bayern: il motivo è clamoroso

Mauricio Pochettino ha annunciato, a stagione conclusa, il suo addio al Chelsea dopo una sola stagione al timone del club londinese . Dopo un avvio piuttosto difficile, è riuscito a rimettere in sesto la squadra al fotofinish conquistando quantomeno il sesto posto in classifica e la qualificazione alla Conference League, sfiorando anche l'accesso alla Champions League a cinque punti dall'Aston Villa. Il tecnico argentino lascia una squadra ricca di giovani , da Reece James a Madueke, passando anche per il talento italiano Casadei. Su tutti, i due pilastri del Chelsea, Palmer e Gallagher , freschi della convocazione ufficiale in vista di Euro2024 da parte di Southgate, che potrebbe lasciare le redini della Nazionale alla fine degli Europei. Ci sarà mica lo zampino di Pochettino?

Pochettino nuovo c.t. dell'Inghilterra?

Ebbene si, nella lista dei candidati a sostituire Southgate, attuale tecnico dei Tre Leoni, ci sarebbe finito proprio il tecnico argentino, che ha lasciato il Chelsea ma potrebbe restare nell'orbita calcistica inglese, nelle vesti di c.t. della Nazionale. La sua conoscenza di alcuni profili importanti nel giro della nazionale maggiore non è assolutamente da sottovalutare: Harry Kane, Trippier e Walker, allenati durante il suo periodo da allenatore al Tottenham, Gallagher e Palmer, reduci da una stagione ricca di goal ed assist proprio sotto la guida di Pochettino al Chelsea. Tutto ciò contribuisce ad alimentare le probabilità che il tecnico argentino possa sostituire Southgate, col contratto in scadenza a dicembre 2024. Attenzione però anche ad altri scenari, in cui l'interesse di colossi come Manchester United e Bayern Monaco potrebbe concretizzarsi.

"Non si sa mai. Sono aperto a tutto": il futuro di Poch

Pochettino non ha di certo dato indizi relativi alla sua prossima panchina, ma comunque ha lasciato aperte tutte le porte sul suo futuro senza chiudere quella della Nazionale inglese. Le altre sono quelle di Bayern Monaco e Manchester United. I bavaresi possono però concludere presto l'accordo con Vincent Kompany, reduce dalla stagione in Premier League con il neopromosso Burnley a cui non è toccata la fortuna di riuscire a restare nel massimo campionato inglese. Sullo sfondo c'è l'ipotesi leggermente più concreta, che riporta alla zona rossa di Manchester: le strade dei Red Devils e del tecnico Ten Hag si separeranno quasi sicuramente, motivo per cui la candidatura di Pochettino per la panchina del Manchester United resta un'ipotesi concreta. I concorrenti però non sono pochi: nella lista dei potenziali candidati figurano i nomi di Tuchel, De Zerbi, Potter e lo stesso Soutghate, il cui destino è ovviamente legato al risultato che otterrà con l'Inghilterra agli Europei di quest'estate.