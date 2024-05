Lo United cambia volto: “Una delle stelle potrebbe lasciare a fine stagione”

Il futuro del Manchester United è segnato da un punto interrogativo gigantesco . Il conseguimento dell'ottavo posto - peggior posizionamento del club nella storia della Premier League - vede al momento i Red Devils fuori da qualsiasi competizione europea. La fievole speranza di agganciare il treno per un posto in Europa, risiede nella vittoria della FA Cup in cui bisognerà affrontare in finale il Manchester City di Pep Guardiola , in un derby tutt'altro che semplice contro i freschi campioni inglesi. "Paradiso" o Inferno dunque per Ten Hag, che lascerà sicuramente il Manchester United dopo la finale di coppa con o senza qualificazione alla prossima Europa League . In questo scenario grigissimo, il temporale definitivo potrebbe scatenarlo un addio illustre, ovvero quello di Bruno Fernandes che senza partecipazione alle coppe europee potrebbe salutare l'Old Trafford dopo oltre quattro anni.

Malcontento generale, si aggiunge anche Bruno Fernandes

La stella portoghese, ex conoscenza della nostra Serie A con un passato tra Novara, Udinese e Sampdoria, è approdata al Manchester United nel 2020 a seguito di una stagione incredibile con la maglia dello Sporting Lisbona. All'Old Trafford i trofei vinti dal suo arrivo si contano purtroppo sulle dita di una sola mano: la Carabao Cup nel 2022-2023 è l'unica coppa alzata dal capitano del Manchester United, il cui tempo con la maglia dei diavoli potrebbe esser addirittura terminato. A generare il malcontento di Bruno Fernandes è stato sicuramente il pessimo piazzamento in campionato e la diversità di aspettative con la società in termini di risultati. In merito alle ambizioni del club, ha parlato così ai media inglesi: "Voglio solo che le mie aspettative corrispondano a quelle del club. Se vai a parlare con un tifoso qualsiasi, ti dirà la stessa cosa. Vogliamo competere per il campionato. Vogliamo giocare la Champions League. Vogliamo arrivare alla finale di coppa. Questo è lo standard. Questo è quello che voglio. Questo è quello che tutti voi meritate". Parole che trasudano rabbia quelle di Bruno Fernandes, che ha voglia di rispolverare il suo palmares e aggiungere altri trofei in bacheca. Il suo futuro si deciderà dopo Euro2024, in cui sarà impegnato con il Portogallo.

Bruno Fernandes-Cristiano Ronaldo: tra Euro2024 ed Al-Nassr

Nel futuro di del portoghese, oltre al riavvicinamento con Ronaldo in nazionale, potrebbe esserci l'Al-Nassr, squadra saudita in cui milita proprio l'ex Juventus. Stando a quanto riferito dal Sun, il fenomeno portoghese starebbe esortando il suo club ad acquistare proprio Bruno Fernandes, andando a rafforzare ulteriormente il pacchetto di grandi firme sotto contratto con la squadra saudita. I presupposti per far sì che la trattativa si concretizzi sembrano esserci, e chissà che nel futuro di Bruno non ci sia proprio il ricongiugimento con Ronaldo, ceduto dal Manchester United anche a seguito dei problemi di spogliatoio evidenziati ai tempi ed il rapporto tra i due ormai ai minimi storici.