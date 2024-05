Ten Hag-United, la FA Cup aiuta il tecnico: il 'problema' di Ratcliffe

Il futuro di Ten Hag è appeso a un filo, in settimana la società si incontrerà per valutare tutte le varie possibilità per la prossima stagioni. I tifosi dello United hanno sempre difeso l'operato del tecnico, lo confermano anche i numeri seppur i risultati in Premier non siano stati ottimali, e per molti il problema dello United non è mai stato lui. Nei giorni scorsi, dopo la vittoria della FA Cup contro il City, si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Due trofei in due stagioni e tre finali giocate... non male. Se non mi vogliono più, andrò in qualche altro posto a vincere trofei, perché è questo quello che faccio io". Le voci sul futuro, però, si sono intensificate ed è stata pubblicata anche una lista di possibili successori: Tuchel, McKenna, Pochettino (in salita nelle ultime ore) e Frank. Ma dall'Inghilterra hanno fatto sapere che un possibile esonero potrebbe costare caro al club.

Ten Hag, futuro United: la situazione Dopo la vittoria in FA Cup, Ten Hag è partito per le vacanze ma vuole una risposta sicura riguardo il suo futuro per iniziare, eventualmente, a guardarsi attorno in vista della prossima stagione dovesse cambiare aria. Come riportato da The Times, però, il suo esonero o comunque il licenziamento potrebbe comportare un compenso maggiore da dare al tecnico olandese.

La vittoria del trofeo più prestigioso in Inghilterra, infatti, ha permesso al Manchester United di entrare direttamente nella prossima Europa League. In Premier il club non è riuscito ad arrivare nelle posizioni utili, ma nella rivincita nel derby con i Citiziens è riuscito a guadagnarsi questa possibilità. Insomma, Ten Hag ha raggiunto l'obiettivo richiesto e in più ha portato a casa la Coppa, per questo lo United dovrebbe dare al tecnico un compenso più elevato in caso di licenziamento. Questi saranno giorni importanti in cui la società e Ratcliffe dovranno decidere il futuro della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA