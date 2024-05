Chelsea, fatta per Maresca: contratto sorprendente, svelati i dettagli

Dopo la separazione con Mauricio Pochttino arrivata al termine della stagione, il Chelsea è pronto a ripartire con l'ennesimo nuovo progetto. Questa volta la scelta per il ruolo di allenatore è ricaduta su Enzo Maresca, ex assistente di Guardiola al Manchester City e fresco di promozione in Premier League con il Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore sarebbe arrivata la definitiva fumata bianca, con le parti che hanno trovato un accordo per il contratto.