"Manchester City, Guardiola più vicino all'addio: svelato il suo obiettivo"

Manchester City, Guardiola riflette: possibilità nazionale

Secondo quanto riportato da Espn, la prossima stagione potrebbe davvero essere l'ultima per Guardiola al Manchester City. L'allenatore spagnolo non si era infatti mai legato così tanto ad una squadra, neanche al suo Barcellona. In Catalogna aveva allenato per quattro anni, al Bayern Monaco per tre, mentre è al City dal 2016, ben otto anni. Per questo l'ex centrocampista sembra voler provare una nuova esperienza, ma questa volta con una nazionale. Il suo obiettivo sarebbe infatti quello del Mondiale 2026 in programma nel Nord America. La possibilità più logica sarebbe quella di immaginarlo sulla panchina spagnola, ma non è detto che possa accettare anche un'altra delle top nazionali.