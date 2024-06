Bendtner: “Bevo birra, colleziono vino e sogno di scalare l’Everest”

Dal passato all'attualità, Bendtner ha parlato degli Europei puntando il focus su Inghilterra e Danimarca: "L'Inghilterra ha una squadra fantastica. Irreale. Phil Foden, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice e Bukayo Saka tutti devono giocare. Mi piacciono le possibilità della squadra di Southgate quest'anno. Giocatore per giocatore, non c'è squadra migliore”.

Poi è andato sui suoi connazionali: "La Danimarca è molto forte in difesa, ma manca un po' in attacco. Giochiamo con un sistema 5-3-2 e creiamo risultati grazie a una buona difesa. Credo che supereremo il girone, ma la squadra inglese è di un altro livello”.

Bendtner e l'incidente: "Non sono più stato lo stesso"

Dal presenti agli eccessi da calciatore. Giovane e con la voglia di provare e sperimentare. Tra i suoi ricordi c'è stato anche l'incidente d'auto avuto ai tempi dell'Arsenal: "Ora devo allenarmi perché il mio corpo inizia a crollare se non faccio nulla. Da quando ho avuto l'incidente d'auto, il mio corpo non è mai guarito. Non è mai stato lo stesso”. E da qui ha iniziato: "Avevo una Aston Martin DBS, grigia, di James Bond. Un'auto fantastica. Così elegante. È ancora la mia auto preferita. Quello è stato il mio periodo migliore all'Arsenal, giocavo con Andrey Arshavin e Robin van Persie. Ero sempre in campo ma dopo l'incidente non sono più stato lo stesso. All'improvviso non riuscivo a giocare cinque partite al 100%".

L'ex attaccante ha continuato: "Quando si gioca con il dolore e si iniziano a prendere pillole, la strada è molto scivolosa. Le ho prese continuamente per circa due anni. Il problema era che non potevo allenarmi senza. Mi sono documentato sugli effetti collaterali e tutto quello che mi è successo è stato causato dagli effetti collaterali dell'assunzione troppo prolungata di questi farmaci. Alla fine ho dovuto smettere. Non avrei mai dovuto iniziare, però se e un giocatore sa di poter prendere tre o quattro di quelle pillole e giocare una semifinale di Champions League, allora è quello che farà. Io ne avrei prese dieci. Il calcio era la mia prima, seconda e terza cosa. L'unico momento in cui ero libero e mi sentivo speciale. È stato il momento più felice della mia vita". Poi: "Ho comprato una Harley Davidson... dopo una notte a Las Vegas. Non ci serviva. L'abbiamo solo guidata un po' e poi l'abbiamo restituita al negozio. Ho recuperato parte dei miei soldi". Una vita al limite degli eccessi in cui ha avuto altre passioni aggiuntive come quella del vino...