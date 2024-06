“Paquetà rischia la squalifica a vita”: il caso scommesse e l’accusa della FA

La Football Association ha formalmente accusato Lucas Paquetà di quattro violazioni in alcune sfide della Premier League 2022-23 : contro Leicester City, Aston Villa, Leeds e Bournemouth . Secondo la Fa, il brasiliano avrebbe cercato intenzionalmente di farsi ammonire dall'arbitro allo scopo di influenzare il mercato delle scommesse e consentire a lui e a suoi conoscenti di trarre profitto dalle puntate. L'indagine era stata avviata dalla Federazione in seguito a movimenti sospetti di betting.

Paquetà rischia la squalifica a vita

Secondo il "Daily Mail" e il "The Sun", il centrocampista potrebbe ricevere la squalifica a vita qualora venisse giudicato colpevole. Paquetà è stato sospeso da maggio da ogni attività del West Ham e ha sempre respinto ogni accusa. "Sono molto sorpreso e turbato, per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle indagini e ho fornito tutte le informazioni che potevo", ha commentato il giocatore. "Combatterò con tutte le mie forze per riabilitare il mio nome".

Il comunicato della Football Association

“Paqueta è stato accusato di aver cercato di influenzare direttamente l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite, cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall'arbitro allo scopo improprio di influenzare il mercato per una o più persone a beneficiare delle scommesse”, ha dichiarato la FA nel suo comunicato ufficiale. L'ammontare delle puntate sarebbe di circa 100.000 sterline.