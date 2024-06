Il Var resta in Premier League: ufficiale. I club votano contro l'eliminazione

HARROGATE (Inghilterra) - Giornata decisiva per l'utilizzo del Var in Premier League, infatti i 20 club di Premier League si sono incontrati nel meeting annuale ad Harrogate proprio per discutere l'utilizzo della tecnologia in campo, il tutto su richiesta del Wolverhampton. Servivano 14 voti su 20 per l'abolizione dell'occhio elettronico dalla prossima stagione ma così non è stato, il Var sarà ancora presente sui campi di Premier League.