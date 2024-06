Chelsea, ecco il primo acquisto dell'era Maresca

Il mercato degli svincolati lo inaugura il Chelsea, la cui guida tecnica si è da pochissimo tinta di azzurro con l'arrivo di Enzo Maresca dal Leicester, condotto al grande ritorno in Premier proprio dall'ex giocatore della Juventus . Il club londinese ha dovuto fare i conti con un addio importante nella retroguardia, con Thiago Silva che ha lasciato i Blues direzione Fluminense, facendo ritorno alla sua terra natìa in Brasile . Una partenza così importante non poteva esser presa sottogamba, motivo per cui l'annuncio del nuovo difensore è stato imminente: Tosin Adarabioyo , nell'ultima stagione sotto contratto con i 'vicini di casa' del Fulham, è il primo parametro zero a trovare un nuovo club, nonché il primo acquisto della gestione Maresca al Chelsea.

Le parole di Adarabioyo sul nuovo contratto

Il difensore inglese, nel mirino di numero club tra cui Newcastle e Milan, è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. Contratto fino al 2028 per quello che sarà un membro di primo ordine nel nuovo reparto difensivo a disposizione di Maresca. Il difensore, entusiasta della sua nuova esperienza, ha parlato così al sito ufficiale del club londinese: "Sono molto emozionato e non vedo l'ora di contribuire a spingere il club verso la direzione giusta. Il Chelsea è sempre stato un grande club con giocatori importanti. Ha vinto grandi trofei e spero possa continuare a lungo. Sono qui per vincere. Voglio vincere. È davvero semplice.Sono entusiasta di questa nuova avventura". Ha poi continuato sottolineando come il Chelsea possa per lui rappresentare la chiusura di un cerchio professionale, con l'esordio avvenuto proprio a Stamford Bridge: "Il Chelsea è un club enorme e per me rappresenta un po' una chiusura di un cerchio. Sono nato a tre miglia da Stamford Bridge e lì ho fatto il mio debutto professionale".