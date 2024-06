"Manchester United, sorpresa Ten Hag: ora può restare, presto l'annuncio"

Con la stagione ormai terminata, è tempo di prendere decisioni importanti in casa Manchester United. I Red Devils sono infatti stati protagonisti di un'annata ben al di sotto delle aspettative, con l'ottavo posto in Premier League e l'uscita ai gironi di Champions contro avversari come Copenaghen e Galatasaray. Proprio all'ultima partita è però arrivata la gioia della vittoria della FA Cup nel derby a Wembley contro il Manchester City. Un successo che sta mettendo in discussione quello che sembrava un esonero già sicuro per Erik Ten Hag.