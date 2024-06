Shock nel calcio: il nazionale del Montenegro è morto all'improvviso a 26 anni

Il portiere del Millwall , Matija Sarkic , è morto tragicamente all'età di 26 anni dopo essersi sentito male. Come è stato riportato, il nazionale montenegrino nato a Grimsby, è stato colto da un malore in un appartamento nella città di Budva di ritorno da un impegno il Montenegro . I suoi amici hanno immediatamente chiamato un'ambulanza ma l'uomo è morto intorno alle 6:30 ora locale di sabato. Soltanto dieci giorni fa, Sarkic aveva difeso i pali del Montenegro contro il Belgio .

Il ricordo del Millwall

Sul proprio sito ufficiale, il Millwall ha riportato la triste notizia con un comunicato: "Il Millwall Football Club è completamente devastato nell'annunciare che Matija Sarkic è morto all'età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei Lions, ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton Wanderers nell'agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni. Tutti nel club inviano il loro affetto e le loro condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento immensamente triste. Il club per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija".