"Friedkin-Everton, ci siamo: l'annuncio nel weekend". Dall'Inghilterra sono sicuri

Dan Friedkin ha deciso di raddoppiare. No, niente a che vedere con la Roma perché dall' Inghilterra hanno rilanciato la notizia dell'acquisto dell' Everton da parte del proprietario dei giallorossi. L'occasione di investire anche in Premier League e la possibiltià di potersi insediare in uno dei campionati più importanti al mondo, soprattutto a livello economico. Una voce che è uscita in questi giorni e si è fatta sempre più intensa nelle ultime ore.

Friedkin-Everton: la situazione

"L'annuncio in questo weekend". Abbastanza chiaro e senza dubbi. La BBC è andata diretta riguardo la notizia e ha precisato che Friedkin ha acquisito il 94% del club britannico dall'iraniano Farhad Moshiri, in una trattativa "rapida e trasparente". Dall'Inghilterra, dunque, hanno dato per fatto il passaggio di consegne con i proprietari della Roma ora impegnati anche sul fronte inglese, manca soltanto l'ufficialità per poi dare il via anche a questa nuova avventura per gli americani.