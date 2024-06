Kevin Campbell è morto, lutto nel calcio: la leggenda dell'Arsenal aveva 54 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kevin Campbell. L'ex attaccante è scomparso in queste ore a seguito di una malattiae a ricordarlo è stata soprattutto l' Arsenal , squadra in cui ha giocato e vinto per diversi anni all'inizio della sua carriera da calciatore. Nato a Lambeth, quartiere di Londra, nel 1970 è cresciuto sin da ragazzo nel settore giovanile dei Gunners fino a raggiungere la chiamata della nazionale dell'Inghilterra con cui ha giocato soltanto una partita.

Campbell, carriera e trofei con l'Arsenal

In carriera ha giocato per 10 anni con la maglia dell'Arsenal (compresi i 3 nel settore giovanile). Con la prima squadra ha messo a referto 46 reti in 166 incontri ed è arrivato a vincere tutto in Inghilterra: 2 campionati, 1 Comunity Shield, 1 Coppa di Lega e una FA Cup oltre a una Coppa delle Coppe. Una vita passata in Premier League, tolto una stagione con il Trabzonspor: dall'Leyton Orient al Leicester fino al Nottingham Forest, Everton, West Bromwich e a chiudere con il Cardiff nel 2007.

A seguito della notizia l'Arsenal ha pubblicato un post sui social per ricordare l'attaccante: "Siamo devastati nell'apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin".

Il ricordo di Inghilterra ed Everton

A quello dei Gunners si è aggiunto quello dell'Inghilterra: "Siamo sconvolti dalla notizia che Kevin Campbell è morto all'età di 54 anni. Kevin ha giocato quattro partita con la nostra Under 21 e ha rappresentato la nostra squadra B all'inizio degli anni Novanta. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici e ai cari di Kevin".

Anche l'Everton, sua ex squadra con cui ha giocato ben sei stagioni, ha scritto un messaggio per l'ex centravanti inglese: "Tutti all'Everton sono profondamente rattristati dalla morte del nostro ex attaccante Kevin Campbell all'età di soli 54 anni. Non solo un vero eroe di Goodison Park e icona del calcio inglese, ma anche una persona incredibile, come saprà chiunque lo abbia incontrato. RIP, Super Kev".