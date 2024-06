Premier League, svelato il calendario della prima giornata: subito big match per Maresca

Nonostante la grande attenzione per gli Europei ed il mercato, ci si inizia già a proiettare alla nuova stagione. La Premier League ha infatti annunciato ufficialmente il programma per la prima giornata di campionato, che vedrà probabilmente ancora Manchester City ed Arsenal sfidarsi per il titolo come nelle ultime due stagioni. Il calendario del campionato mette subito di fronte dei grandi big match, come quello che vedrà protagonista il nuovo Chelsea targato Enzo Maresca.