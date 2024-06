"Sono tutti uguali": Son, il caos Bentancur e la nota del Tottenham

Tottenham, scoppia il caso Bentancur: le reazioni

Bentancur si era immediatamente scusato con il compagno di squadra attraverso i propri social: "Fratello Sonny! Mi scuso per quello che è successo, era solo una battuta di pessimo gusto. Sai che ti voglio bene e non ti mancherei mai di rispetto né farei del male a te o a chiunque altro! Ti voglio bene fratello".

Nelle ultime ore è poi arrivata la presa di posizione ufficiale del Tottenham, che si è espresso così sull'argomento: "A seguito del commento di Rodrigo Bentancur nel videoclip dell'intervista e delle successive scuse pubbliche del giocatore, il Club si è adoperato per garantire una soluzione positiva della vicenda. Ciò includerà un’ulteriore formazione per tutti i calciatori in linea con i nostri obiettivi di diversità, uguaglianza e inclusione. Sosteniamo pienamente il nostro capitano Sonny che sente di poter porre fine alla vicenda per permettere alla squadra di concentrarsi sulla stagione a venire. Siamo estremamente orgogliosi della nostra diversificata base di fan in tutto il Mondo. La discriminazione di qualsiasi tipo non trova posto nel nostro Club, nel nostro gioco e nella società".

Tottenham, Son perdona Bentancur: "Siamo fratelli, non voleva offendere"

Per fortuna la vicenda si è conclusa in maniera positiva, con il commento di Son tramite i canali ufficiali del Tottenham: "Ho parlato con Lolo. Ha commesso un errore, lo sa e si è scusato. Lolo non voleva dire intenzionalmente nulla di offensivo. Siamo fratelli e nulla è cambiato. Superiamo questa vicenda, restiamo uniti e combatteremo insieme per il club nella prossima stagione come un'unica persona".