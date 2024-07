Liverpool, Slot si presenta: "Eredità Klopp positiva, tutti vorrebbero..."

Dopo essere stato nominato ufficialmente come nuovo allenatore del Liverpool, con il difficile compito di sostituire Jurgen Klopp, Arne Slot ha parlato per la prima volta di quello che lo aspetta alla sua prima stagione con i Reds. In conferenza stampa, l'olandese ex Feyenoord ha raccontato la scelta che lo ha portato a sposare il progetto Liverpool e dei suoi obiettivi per il calciomercato ed il debutto in Premier League.