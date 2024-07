Guardiola e il futuro al Manchester City: "Quando decido che è finita..."

Il Manchester City si trova in questo momento negli Stati Uniti per l'ormai classica tournée pre stagione. Il club inglese sarà impegnato nella notte italiana nella sua prima amichevole, proprio contro il Milan. A poche ore dalla gara Pep Guardiola ha preso la parola in conferenza stampa per parlare della nuova stagione e degli obiettivi da raggiungere dopo le quattro Premier League consecutive. L'allenatore si è poi concentrato sul suo futuro, aggiungendo dei dettagli sul suo possibile addio ai Cityzens.

Manchester City, Guardiola ci ripensa: "Non escludo il rinnovo" L'allenatore ha voluto fare chiarezza sulla sua frase dopo la vittoria dell'ultima Premier League a maggio, quando aveva detto di essere più vicino all'addio al Manchester City: "Quello che volevo dire è che sono in questo club da otto anni e non resterò altri otto, ecco perché sono più vicino a partire che a rimanere. Ma non ho detto che me ne sarei andato. Quando arriverà quel momento sarò io ad annunciarlo. Ho parlato con la dirigenza, sono qui da molti anni quindi vedremo cosa succederà. Non escludo assolutamente di poter estendere il contratto".

Guardiola: "Nove anni in un club sono un'eternità" Guardiola ha quindi proseguito parlando dell'opzione rinnovo: "Quando ho detto che mi piacerebbe rimanere è perché è la verità. Prima di decidere devo però capire i miei sentimenti e quelli dei calciatori, nove anni oggi nello stesso club è un'eternità. Voglio essere sicuro che sia la decisione giusta, non solo per me ma anche per il club. Sono comunque abbastanza sicuro che non resterò altri otto anni perché penso che sia bello cambiare dopo un po' e avere delle novità".

