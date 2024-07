Juve, Sancho sfuma definitivamente? Già decisivo nell'amichevole United

Nella tournée negli Stati Uniti è sceso in campo anche il Manchester United di Ten Hag per una gara amichevole contro l'Arsenal. A Inglewood, al SoFi Stadium, sono stati i Gunners ad avere la meglio dei Red Devils con il risultato di 2-1. Non è bastato il gol iniziale di Hojlund, su assist di Rashford, perché la squadra di Arteta ha trovato prima il pari con Gabriel Jesus e Martinelli nel finale della ripresa. Nel secondo tempo il tecnico olandese dello United ha deciso di mandare in campo anche Jadon Sancho, tra gli obiettivi di mercato della Juventus.