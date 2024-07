Calafiori, retroscena Jorginho e l'Arsenal: "Il miglior progetto per me"

“Posso giocare in ruoli diversi. Non importa dove, voglio solo giocare”. Così Riccardo Calafiori si presenta alla stampa inglese, in seguito al trasferimento all’Arsenal di Arteta . Lunedì 29 luglio, i Gunners hanno infatti ufficializzato l’acquisto dell’ex difensore del Bologna per un cifra pari a 50 milioni, di cui il 50% sarà corrisposto al Basilea, club in cui il giocatore classe 2002 ha militato nella stagione 2022/2023, e 9.6 milioni verranno invece versati nelle casse della Roma. Questo il frazionamento della somma secondo quanto previsto dai precedenti accordi contrattuali stipulati dalla società di Joey Saputo . Calafiori - per cui la Juve aveva raggiunto un accordo di massima con il suo enturage - si è detto entusiasta del nuova avventura in Premier, che lo vedrà impegnato in un campionato straniero per la seconda volta in carriera.

Calafiori: “Posso giocare in ruoli diversi”

“Voglio migliorarmi e vincere trofei. Come ho detto, questo è il progetto migliore per me, in quanto la squadra è giovane e forte. Sono super entusiasta di giocare all’Emirates Stadium - ha dichiarato l’ex rossoblù - . Cosa ci siamo detti con Arteta? Non abbiamo parlato molto del ruolo, voglio solo giocare e cercare di migliorarmi. Dipenderà molto dalle necessità della squadra”, ha concluso Calafiori, che a Londra continuerà a indossare la maglia numero 33.

Calafiori ritrova Jorginho

All'Arsenal, Calafiori ritroverà il compagno di Nazionale Jorginho, entrambi reduci dall'Europeo in Germania. L'ex centrocampista del Chelsea ha accolto così il nuovo innesto dei Gunners: "È un grande acquisto. Calafiori è un giovane forte che farà molto per la squadra. È un ragazzo umile e professionale che ha tanta voglia di crescere e imparare. Quando l'ho conosciuto di persona è stato grandioso. Ha grandi qualità. Già in Germania gli ho detto che questo è il posto giusto per lui. Sono felice di avere un fratello qui! All'Arsenal cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda, faremo in modo che si senta subito a casa. È fantastico che sia qui, spero che si diverta e che potremo realizzeremo grandi cose insieme".

Arteta: “Crescita Calafiori impressionante”

Queste invece le parole di benvenuto del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta: "Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all'Arsenal. È un grande acquisto e ci dà una grande forza per rinforzare la nostra difesa. Riccardo ha una grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per vincere trofei importanti - ha dichiarato il tecnico in seguito all'annuncio ufficiale dell'ingaggio - . Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l'Italia, la sua progressione e sviluppo nell'ultimo anno davvero impressionanti. Non vediamo l'ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire”, ha concluso Arteta.