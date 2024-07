Manchester City, multa salatissima dalla Premier: il motivo è incredibile

Multa in arrivo per il Manchester City . La squadra di Pep Guardiola , reduce dal ko contro il Milan nel Soccer Champions Tour , dovrà pagare una sanzione di circa 2 milioni di sterline , concordata con la Premier League . Il motivo però è decisamente particolare: il club ha accumulato numerosi ritardi per la discesa in campo, che si trattasse dell'inizio del match o del rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo, per un totale di ben 22 volte.

Manchester City, multa di 2 milioni dalla Premier

Questo il comunicato pubblicato dalla Premier League nelle scorse ore: "La Premier League e il Manchester City FC hanno stipulato un accordo sanzionatorio dopo che il club ha ammesso di aver violato la regola L.33 della Premier League relativa agli obblighi di calcio d'inizio e ripartenza. Le violazioni riguardano un certo numero di partite di Premier League nelle stagioni 2022/23 e 2023/24". Come riportato dal documento pubblicato dalla Premier League, è accaduto 8 volte nel campionato 2022/23 e ben 14 nella stagione 2024/25.

Si va da un ritardo di 79 secondi contro il Brighton il 22 ottobre 2022, con annessa multa di 10.000 sterline, arrivando ad un massimo di 200.000 sterline in occasione della gara con il West Ham del dello scorso 19 maggio a causa di 2 minuti e 46 secondi di ritardo per l'ingresso in campo. In sole 5 occasioni il City è entrata in campo colpevolmente tardi al momento del calcio d'inizio, in tutti gli altri frangenti il rallentamento si è avuto nell'ingresso sul terreno di gioco dopo l'intervallo.