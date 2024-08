Chelsea, Maresca rivela: "Un'altra big mi voleva, sul paragone con Guardiola..."

Dopo aver lavorato con Pep Guardiola come vice al Manchester City e aver riportato il Leicester in Premier League nella sua prima esperienza in panchina, Enzo Maresca è pronto ad iniziare una nuova avventura al Chelsea . L'ex calciatore, con un passato anche alla Juve , ha rivelato le sue aspettative per la stagione dalla tournée dei Blues negli Stati Uniti. Maresca si è inoltre soffermato anche sull'ingombrante paragone con Guardiola che sta circolando con sempre più insistenza in Inghilterra.

Maresca: "Paragone con Guardiola? Non posso replicarlo"

Maresca ha poi chiarito il paragone con Pep Guardiola, derivante dagli anni trascorsi come vice al Manchester City: "Quello che non mi piace è la gente o il club si aspetta lo stesso calcio che sta facendo il City. Quando sono arrivato al Leicester lo scorso anno mi hanno detto: 'Vogliamo cambiare lo stile e vogliamo giocare nello stesso modo in cui gioca il City'. Ho detto loro: 'Non abbiamo gli stessi giocatori e non sono lo stesso manager'. La stessa cosa è successa quando ho incontrato Chelsea. Gli ho detto che la mia idea di calcio è quella, ma probabilmente abbiamo bisogno di tempo perché i giocatori devono anche capire e adattarsi. La gente dice: 'E' calvo e con la barba e vuole giocare allo stesso modo', ma non è la verità. Probabilmente il mio calcio è simile perché mi sono innamorato di quell'idea, ma questo non significa che sia esattamente lo stesso".