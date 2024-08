"Maresca avrà successo, è speciale". Un top incorona il tecnico del Chelsea

Guardiola esalta Maresca: "Crede tanto nelle sue idee"

L'allenatore si è espresso così sul primo incrocio con Maresca: "Sono davvero contento per lui. Abbiamo trascorso un anno speciale insieme. È una persona incredibile e adorabile e anche la sua famiglia. Ha fatto davvero un lavoro incredibile al Leicester: la promozione in Premier League e ora è in una delle prime cinque o sei squadre in Inghilterra. Gli auguro il meglio perché se lo merita. Le brave persone meritano il meglio. Come manager ha successo perché ha la cosa più importante. Essere un manager significa credere profondamente in qualcosa, ma davvero, profondamente. Qualunque siano i risultati bisognare restare fedeli alle proprie idee. Sono sicuro che avrà successo. Non so per quanto tempo, ma ce l'avrà".