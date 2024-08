Calafiori, attento! L'Arsenal assume dei borseggiatori: il motivo stupisce

Il calcio è in continua evoluzione, ma Arteta all'Arsenal ha rotto il muro dell'overthinking. Il motivo? Una strana strategia scelta dall'allenatore spagnolo. E non c'entra nulla il terreno di gioco o il pallone, ma dei borseggiatori, come raccontato da The Athletic. Sì, proprio dei ladri. Sono stati assunti dal tecnico per un motivo in particolare, in vista dell'inizio della nuova stagione in Premier League e per evitare che la squadra caschi sempre negli stessi errori quando si avvicina ad assaporare il titolo. Calafiori e compagni sono avvisati.