Alvarez-Atletico, Guardiola in conferenza: "Non so il motivo". E sul futuro...

Julian Alvarez è in procinto di passare all' Atletico Madrid . Un trasferimento da record perché, come riportato nei giorni scorsi dall'Inghilterra, l'attaccante argentino verrà ceduto per una cifra attorno ai 95 milioni di euro . Mai il Manchester City aveva guadagnato così tanto da una cessione. Il classe 2000 ha deciso di lasciare la Premier League e i Citizens alla ricerca di nuovi stimoli e di più spazio, nonostante nell'ultima stagione Guardiola lo abbia utilizzato spesso e volentieri anche al fianco di Haaland. Proprio il tecnico ha parlato in conferenza, alla vigilia del derby contro lo United per il Community Shield, della volontà del giovane argentino di andare via.

Guardiola, cessione Alvarez: la conferenza

Pep Guardiola in conferenza ha spiegato la volontà di Alvarez di lasciare il City: "Non so il motivo, ma mi ha detto che vuole una nuova sfida. Lui ritiene che il suo periodo qui sia finito, quindi va bene, entrambi i club hanno raggiunto un accordo... Ho imparato tanto da lui e spero che possa trovare quello che stava cercando. Prima di tutto voglio esprimergli la mia gratitudine. Abbiamo vinto tutto, il suo contributo è stato enorme. La squadra lo ha amato moltissimo per il suo comportamento, ma se vuole partire, se vuole affrontare una nuova sfida, non c'è problema. Gli auguriamo il meglio".

Poi il tecnico ha parlato del possibile sostituto - nei giorni scorsi si è fatto il nome di Rodrygo -: "Ci sentiamo tutti i giorni con la società, ma ancora non lo so. Vedremo cosa succederà". A chiudere sul suo futuro: "Devo pensare a cosa fare della mia vita... se voglio continuare qui, se voglio prendermi una pausa, se voglio allenare una nazionale oppure no. Sono molto emozionato per la stagione, c'è una nuova sfida e vogliamo battere il nostro stesso record".