Calafiori-Arsenal, esordio con ovazione! Arteta: “È incredibile”

A Calafiori sono bastati pochi istanti per conquistare il pubblico e anche Arteta . I tifosi dell' Arsenal gli hanno dedicato un' ovazione per ogni giocata e sono state tante. Trenta minuti pieni e intensi nell'amichevole vinta 2-0 contro il Lione , che hanno messo in evidenza tutte le qualità dell'ex difensore del Bologna. Uscite palla al piede, inserimenti nello spazio, anticipi e recuperi . Tutti con il sottofondo degli applausi. Il tecnico dei Gunners ( sempre più rivoluzionario ) può sorridere e studiare più soluzioni possibili e nel post partita ha dedicato tanti elogi al giocatore italiano.

Calafiori conquista Arteta: "Può migliorarci"

"Mi piace molto quando i tifosi reagiscono così a uno dei nostri giocatori. Si sente subito che c'è amore, che sei rispettato, che ti sostengono. E questa è una cosa incredibile per chi entra nel nostro club" - ha detto Arteta nel post partita, riferendosi ai cori per Calafiori. Poi ha proseguito: "Porta molta versatilità perché può giocare in due o tre posizioni diverse e può occupare spazi anche in fase offensiva, è un vero difensore. Quando vedi la sua pressione e la sua fisicità, come entra nei duelli, è incredibile. Già l'anno scorso ha fatto molto, è un giocatore che può migliorarci".

Arteta studia Calafiori: come può giocare nell'Arsenal

L'Arsenal ha investito tanto sul calciatore (50 milioni di euro) e crede nelle sue potenzialità. Ora tocca all'italiano dimostrare sul campo di essere utile e già lo ha fatto contro il Lione. Nell'ultima mezz'ora di gioco Arteta lo ha schierato sia da terzino sinistro, sia da braccetto. In entrambi i casi ha risposto presente. La coppia di difesa composta da Saliba e Gabriel ha fatto molto bene nella passata stagione e probabilmente l'ex Bologna verrà inserito, almeno nelle prime fasi, da laterale sinistro. Il tecnico dei Gunners però ha diverse soluzioni a partita in corso grazie alla sua duttilità: può schierarlo centrale o passare anche alla difesa a tre, in base alle fasi della partita. Calafiori si è preso già Londra e non vuole lasciarsela sfuggire.