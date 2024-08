Chelsea, è caos! Maresca, "Con me 28 giocatori", sono in 17 fuori rosa!

Meno due alla prima di Premier League da allenatore del Chelsea per Enzo Maresca. Il trainer italiano avrà un esordio tutt'altro che banale: alla prima di campionato i blues ospiteranno il Manchester City di Pep Guardiola, campione in carica, a Stamford Bridge. Se è vero che i Citizens arrivano alla sfida in un clima tutt'altro che sereno, viste le voci su una possibile pesante penalizzazione, di sicuro sarà nna prima particolare anche per i londinesi. Nuova guida tecnica e un mercato ancora aperto, come ammesso dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia.

Chelsea, Maresca e il debutto in Premier Così Maresca ha parlato così a due giorni dalla sfida contro il Manchester City: "Un buon inizio è sempre importante, che si tratti del Chelsea o di un altro club. Sono abbastanza fiducioso perché vedo che la squadra sta migliorando. Per me la grande differenza tra noi in questo momento e le squadre che stanno dominando il calcio inglese è solo una questione di tempo. Questi club hanno lavorato con lo stesso manager per otto o nove anni, mentre noi siamo qui da un mese. Di sicuro, con il tempo, riusciremo a colmare il divario e speriamo che possa accadere molto presto. A volte sembra una scusa. Ma alla fine, nel nostro caso sono sicuro al 100% che questa squadra sta migliorando partita dopo partita".

Maresca e i 17 esuberi: la lista Non si trascura il tema mercato: nonostante il Chelsea abbia più di 40 calciatori si parla ancora di acquisti. A domanda diretta sui possibili arrivi di Victor Osimhen e di Joao Felix, Maresca risponde così: "Non parlo di calciatori di altre squadre, in questo caso di Napoli e Atletico Madrid. Il club sa come la penso, mi auguro che prima che finisca la campagna acquisti vengano inseriti altri elementi in rosa". E a proposito del lunghissimo roster a disposizione: "Avere così tanti calciatori non è una buona cosa. Ad oggi ne ho 28 con me. Non sono io a dover cercare una soluzione per questi ragazzi, ci sta pensando la dirigenza". Di seguito la lista dell'intera rosa a disposizione del Chelsea. Ben 45 i calciatori di proprietà, di cui 17 fuori dal progetto di Maresca (scritti in maiuscolo): KEPA, Robert Sanchez, Filip Jorgensen, MARCUS BETTINELLI, Djordje Petrovic, LUCAS BERGSTROM, Axel Disasi, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, TREVOH CHALOBAH, BEN CHILWELL, Reece James, Malo Gusto, WESLEY FOFANA, BASHIR HUMPHYRES, Josh Acheampong, Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, LESLEY UGOCHUKWU, CARNEY CHUKWUEMEKA, Cole Palmer, Kiernan Dewsbury-Hall, CONOR GALLAGHER, Moises Caicedo, TINO ANJORIN, CESARE CASADEI, Renato Veiga, Romeo Lavia, Omari Kellyman, David Datro Fofana, ROMELU LUKAKU, Pedro Neto, RAHEEM STERLING, ARMANDO BROJA, NONI MADUEKE, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, ALEX MATOS, Deivid Washington, Marc Guiu, Angelo, Ronnie Stutter, Tyrique George.

