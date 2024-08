Zirkzee, l'Old Trafford si è già innamorato: giocata super e lo United vince

Esordio vincente per il Manchester United, che supera il Fulham nel match valido per la prima giornata di campionato. A decidere l’incontro è l’ex Bologna Joshua Zirkzee, che nel finale (87') salva i compagni dalla delusione di un pareggio a reti inviolate - gli uomini di Ten Hag sono reduci dal ko in Community Shield contro il City di Guardiola - realizzando un gol che rimanda ai tempi non lontani trascorsi alla corte di Thiago Motta, rifinendo il gioco dalla trequarti per andare poi a chiudere in area: 1-0 il risultato finale.