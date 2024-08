Sancho, che succede? Ancora escluso da Ten Hag, "Vi spiego perché"

Ci risiamo? La scintilla tra Jadon Sancho , il Manchester United ed Erik Ten Hag non sembra proprio saperne di voler scoccare. Dopo essersi rilanciato in prestito al Borussia Dortmund , l'ala inglese è tornata alla base e, sembrerebbe, anche al punto di (ri)partenza: fuori dall'elenco dei convocati lo scorso venerdì contro il Fulham , steso da Joshua Zirkzee all'87'. Un'esclusione sintomatica di una nuova storia nata male? Una scelta frutto di una nuova avventura in salita nei Reds, complice un rapporto tutt'altro che idilliaco con il suo allenatore? Si vedrà. Intanto, Ten Hag ha provato a fare chiarezza.

Ten Hag su Sancho: "Tutti avranno le loro possibilità"

Il tecnico olandese ha motivato in maniera oggettiva la mancata convocazione di Sancho ma, allo stesso tempo, ha lasciato intendere che potrebbe non essere cambiato poi molto rispetto allo scenario che ha portato alla sua cessione a titolo temporaneo in Germania lo scorso gennaio: "Prima di tutto" - ha spiegato Ten Hag - "abbiamo bisogno di profondità nella squadra, è una stagione in cui sopravvive il più adatto. Jadon in settimana ha avuto un'infezione a un orecchio e non era al 100 percento in forma. Poteva giocare ma abbiamo preferito altri giocatori. Durante la stagione dovremo ruotare. Può essere frustrante, ma tutti avranno le loro possibilità".

Sancho, il Chelsea alla finestra

Parole a tratti criptiche. Sullo sfondo il calciomercato. La Juve ha seguito Sancho, il Chelsea vorrebbe ingaggiarlo e sarebbe pronto a offrire due contropartite tecniche dal settore giovanile e un conguaglio economico per assicurarselo in prestito con obbligo di riscatto.