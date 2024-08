City troppo forte, Guardiola stende 2-0 il Chelsea di Maresca

LONDRA (Regno Unito) - Con un futuro ancora tutto da scrivere, alla luce delle possibili implicazioni per le presunte violazioni del Fair Play Finanziario, che potrebbero anche costare la retrocessione in Championship, il Manchester City di Pep Guardiola, vincitore delle ultime quattro edizioni della Premier League (e sei nelle ultime sette), riparte con un successo di prestigio, a Stamford Bridge contro il Chelsea dell'ex centrocampista della Juventus Enzo Maresca. A decidere l'incontro Erling Haaland che, al 18', ha trovato il suo gol numero 91 alla centesima presenza ufficiale con la maglia dei Citizens, e Mateo Kovacic, in Italia tra il 2013 e il 2015, che fa calare il sipario sul match all'84'. In chiusura di primo tempo il Var cancella per fuorigioco il pari di Jackson.