Guardiola sul mercato, l'ultimatum City sul rinnovo scatena l'Inghilterra!

Crescono attesa e curiosità per capire quale sarà il futuro di Pep Guardiola. L'attuale allenatore del Manchester City, che all'esordio in Premier League ha vinto per 2-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Tante le voci che si rincorrono, ma intanto i citizens sembrerebbero aver dato un aut aut al tecnico spagnolo in merito alla decisione di rinnovare o meno con il club.

"Guardiola, addio City? C'è l'Inghilterra" A riportare la notizia è Sky Sports Uk, secondo cui il City avrebbe dato a Guardiola tempo fino a Natale per decidere se restare a Manchester prolungando il proprio accordo oppure andare via. Un ultimatum figlio dell'esigenza, visto che in caso di addio di Pep la società dovrebbe avere il tempo necessario per trovare un degno sostituto. Alla base dell'indecisione di Guardiola, secondo quanto filtrato da oltremanica, ci sarebbe la possiblità di diventare commissario tecnico dell'Inghilterra, guidando i Tre Leoni verso il Mondiale del 2026.

A questo si aggiungerebbero anche alcune dichiarazioni dell'allenatore, relative precisamente alla fine della scorsa stagione dopo la vittoria della Premier League, in cui aveva detto: "Il prossimo anno resterò qui, durante l'anno insieme alla società capiremo il futuro. Ma la verità è che sono più vicino a lasciare che a rimanere". Una vicenda, quella legata al futuro del trainer, che sta destando interesse in tutta Inghilterra: in caso di addio, il City si troverà di fronte ad un viatico importante da intraprendere. Prima di questo però, la gara fondamentale da vincere per il club sarà un'altra: quella relativa al pericolo retrocessione. Chissà che non ci sia anche questo timore dietro alla possibile separazione di Guardiola con i blu di Manchester?

