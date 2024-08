Vardy è tornato in Premier: gol Leicester e gesto verso i tifosi del Tottenham

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Jamie Vardy non è da meno. Non soltanto in fatto di gol, ma anche per quanto riguarda gli sfottò ai tifosi avversari. Chiedere al Tottenham. Già, perché durante la gara tra il 'suo' Leicester e gli Spurs è stato bersagliato dai cori dei sostenitori del club londinese, soprattutto al momento di uscire dal campo.

Vardy, il gesto in Leicester-Tottenham Nel finale, infatti, è uscito con tantissima calma dopo aver realizzato il gol dell'1-1 (per questo anche non ha perso il vizio). Sollecitato a più riprese da Romero a uscire dal campo e preso di mira dai tifosi lui non ha perso tempo: indice sulla patch della Premier League e il segno verso lo spicchio riservato agli ospiti. Il tutto è stato chiuso con uno zero per dire noi abbiamo uno scudetto e voi no.

Un gesto che ha fatto infuriare ancora di più i tifosi del Tottenham, ma il capitano 37enne delle Foxes non è nuovo a questo tipo di atteggiamenti. Tolto il fatto che gli Spurs hanno conquistato due titoli inglesi (1950/51 e 1960/1961) ma ancora non si chiamava Premier, soltanto First Division. Ma questa è un'altra storia.

