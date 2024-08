Gündogan, addio Barcellona: ritorna al City dopo un solo anno

Ilkay Gündogan giocherà nuovamente con Pep Guardiola al Manchester City . Il centrocampista tedesco ha già preso la decisione di tornare nel suo ex club dopo aver parlato con l'allenatore dei Citizens, che ha dato il via libera al suo ritorno una stagione dopo non essere riuscito a convincerlo a restare in Inghilterra. Gündogan ha voluto provare l'avventura di giocare nel Barcellona , ??club che lo ha sempre attratto, e ha scelto di rifiutare le diverse proposte di rinnovo che gli sono state inviate.

Il ritorno al City

Gündogan tornerà gratuitamente al Manchester City: il Barça non è nella posizione di chiedere alcuna somma per il giocatore e ha un disperato bisogno di una via d'uscita per poter ufficializzare il suo nuovo acquisto Dani Olmo. Molto probabilmente il giocatore riceverà il via libertà: Gündogan è stato molto chiaro nel dire che non voleva rinnovare il suo contratto, che scade alla fine di questa stagione, e quando si è accorto che il Barcellona lo spingeva a partire per motivi economici, ha preso nuovi accordi con il Manchester City.