Sancho, Ten Hag esce allo scoperto: "Lo United è più importante di un singolo"

La vittoria firmata Zirkzee contro il Fulham nella prima giornata ha portato un po' di entusiasmo in casa Manchester United. Sul mercato la società ha lavorato e sta lavoranado per apportare le ultime modifiche, anche in uscita. "Siate paziente, sedetevi e aspettate" ha detto Ten Hag in conferenza alla vigilia della sfida contro il Brighton. "Cercheremo di fare la squadra migliore possibile e il club sta lavorando duramente. Finché avremo l'opportunità, la cercheremo e, in questo momento, ovviamente non posso dare alcuna notizia. Quando avremo novità, le daremo”. Insomma, sibillino il tecnico sulla questione mercato anche se poi è andato più nello specifico parlando di Pellistri e ha parlato anche della situazione Sancho, su cui ci sarebbe la Juventus .

Brighton-Manchester United, conferenza Ten Hag

"Sono molto soddisfatto sin qui. Stiamo andando nella giusta direzione, sappiamo di dover recuperare ma questo dimostra la nostra ambizione e la strada che vogliamo intraprendere" ha detto in conferenza il tecnico olandese. La gara contro il Brighton sarà importante anche per dare continuità al risultato della prima giornata e continuare a coltivare l'entusiasmo che a Old Trafford manca da qualche stagione. Per quanto riguarda la formazione mancherà Lindelof: "Ha un problema all'alluce e speriamo possa tornare velocemente in campo ma non è disponibile nel weekend". E non solo: "Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund. Anche loro non sono disponibili. Luke Shaw, ovviamente".