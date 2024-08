United, che botta: ko 2-1 a Brighton, Diallo non basta. E stavolta Zirkzee...

BRIGHTON (Inghilterra) - La 2ª giornata della Premier League si apre all'Amex Stadium di Brighton con il successo per 2-1 dei padroni di casa contro il Manchester United. Welbeck apre le marcature al 32' per i padroni di casa con l'appoggio in scivolata a pochi passi dalla porta su assist perfetto di Mitoma, Diallo pareggia per i Red Devils (con dedica alla mamma recentemente scomparsa) al 60' con un potente sinistro a rientrare dentro l'area. Al 71' arriva il gol del 2-1 dello United ma Zirkzee "lo fa annullare": infatti Garnacho colpisce a botta sicura a porta sguarnita su assist di Bruno Fernandes ma l'ex Bologna si trova sulla traiettoria e colpisce con il ginocchio la sfera ribadendola in rete, al Var gol annullato per fuorigioco dell'olandese. Ten Hag manda in campo De Ligt al 79' ma al 95' la difesa dei Red Devils si dimentica sul secondo palo Joao Pedro che di tesa incrocia per il 2-1!