Maresca, è sempre mercato Chelsea: "Cerchiamo un nove. Sugli esuberi..."

La stagione del Chelsea è iniziato con un ko alla prima giornata di Premier League contro il Manchester City . Eppure non perde fiducia Enzo Maresca , che domani affronterà in trasferta il Wolverhampton . Come ormai consuetudine, molte delle domande rivolte in conferenza stampa al tecnico italiano riguardano il mercato, tra i tantissimi esuberi in casa blues e qualche altro elemento che potrebbe anche arrivare.

Chelsea, Maresca e il mercato blues

Così Maresca sulla situazione dei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico: "C'è ancora una settimana di finestra di trasferimento, speriamo di poter trovare soluzioni per tutti. Quando non si trovano soluzioni, si possono creare dei problemi. Quando si trovano soluzioni, tutti sono contenti". Mercato in uscita, ma anche in entrata. I londinesi, infatti, sono alla ricerca di una punta: da tempo si parla di un interessamento per Victor Osimhen del Napoli, con il Chelsea che ha praticamente ceduto Romelu Lukaku ai partenopei. Senza fare nomi, così si è espresso Maresca: "Se avremo la possibilità di portare un nove che possa aiutarci e fare la differenza, allora ci proveremo".

Sulle scelte di formazione invece il trainer italiano è chiaro: "Giudico il mio undici a seconda di come lavorano ogni giorno. Se si allenano male e non si allenano con intensità, non giocheranno. Se non si allenano bene dalla domenica al giovedì non giocheranno in Premier League e non giocheranno giovedì contro il Servette (ritorno dei playoff di Conference, ndr)". E a proposito del lavoro, su Madueke: "Mi piace Noni Madueke... l'unico problema è che deve essere costante in ogni allenamento. Voglio tenerlo al club, di sicuro. Ma la realtà è che fino alla chiusura della finestra di mercato può succedere di tutto". Infine su Mudryk: "Cercheremo di aiutarlo a cambiare. La maggior parte degli errori di Misha non sono di qualità... no, riguardano il processo decisionale. Lo aiuteremo".