Il Chelsea umilia i Wolves: tripletta Madueke. Il Liverpool vola

WOLVERHAMPTON (Londra) - Domenica della 2ª giornata che si apre con il successo esterno del Chelsea per 6-2 contro i Wolves nel segno di Madueke. Neanche 180" sul cronometro e Jackson sblocca per gli ospiti il parzile ma al 27' Cunha ristabilisce la parità. Prima del riposo ancora fuochi d'artifici: Palmer con un delizioso pallonetto in contro-balzo (su rilancio del portiere) beffa il fuori posizionato Sa per il 2-1 ma all'ultimo minuto di recupero (45'+6) arriva il pareggio dei padroni di casa con Larsen. Nel secondo tempo è "one man show" ed il protagonista è Madueke: tripletta con gol realizzati al 49', 58 e 63'! Joao Felix sigla la sesta rete all'80'.

Pareggio per 1-1 invece tra Bournemouth e Newcastle con Gordon che al 76' salva i Magpies.