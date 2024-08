Chiesa, Slot è già pazzo: “Cultura del lavoro e gol. Migliorerà il Liverpool”

Federico Chiesa ha iniziato la sua avventura con la maglia del Liverpool agli ordini di Arne Slot. L'allenatore dei Reds è entusiasta di averlo in rosa: "Sono contento quando arriva qualcuno per migliorare la squadra". L'esterno, dunque, è pronto a mettersi a disposizione per il nuovo club e iniziare questa nuova vita in Inghilterra e in Premier League. Nella giornata di giovedì ha anche parlato ai canali ufficiali del cub per presentarsi ai nuovi tifosi con un frecciatina ai bianconeri. Anche se, il suo debutto è rimandato come ha confermato il tecnico in conferenza.