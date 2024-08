Juve, che Aston Villa: sbancata Leicester, Emery insegue le prime. Pari Arsenal

Colpo esterno dell'Aston Villa, una delle avversarie della Juventus in Champions League, nella terza giornata di Premier League: i "Villains" hanno sbancato il campo del Leicester per 2-1 grazie alle reti di Onana e Duran. Per i padroni di casa inutile il gol di Facundo Buonanotte. La giornata è stata aperta dal pari 1-1 tra Arsenal e Brighton: alla rete di Kai Havertz risponde quella di Joao Pedro. Le due squadre sono in testa alla classifica entrambe a quota 7 punti. Vince il Brentford in casa contro il Southampton così come il Bournemouth in casa dell'Everton: la squadra di Liverpool era avanti per 2-0 grazie alle firme di Keane e Calvert-Lewin ma negli ultimi dieci minuti le reti di Semenyo, Cooke e Sinisterra hanno capovolto il risultato. Terminano in parità con il punteggio di 1-1 sia Ipswich-Fulham che Nottingham-Wolves.