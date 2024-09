Sancho e la Juve sfiorata: “Tutto un po’ folle. Perché ho scelto il Chelsea”

Jadon Sancho è stato tra i grandi protagonisti degli ultimi giorni di mercato, con un duello tra Chelsea e Juventus . Alla fine sono stati i Blues ad avere la meglio, accontentando le richieste del Manchester United sul prestito con obbligo di riscatto. Una condizione che i bianconeri non hanno voluto soddisfare anche per via dell'abbondanza nel ruolo dopo gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao e l'esplosione di Samuel Mbangula. Intanto Sancho ha parlato per la prima volta da giocatore del Chelsea, svelando alcuni retroscena sulle trattative che lo hanno visto coinvolto.

Sancho: "Chelsea? Maresca mi ha convinto"

Il classe 2000 ha poi svelato il fattore che ha fatto la differenza nella sua scelta: "Penso che sia stato Maresca ad attrarmi davvero nel progetto. Lo conoscevo dai tempi in cui giocava con Pep Guardiola al Manchester City. Mi ha parlato al telefono di questo progetto e di cosa stava costruendo qui e per un giovane giocatore come me è emozionante. Non vedo l'ora di iniziare. Mi hanno per un motivo e per dare il mio contributo alla squadra, sono pronto a farlo. Mi piace lo stile di gioco della squadra con gli esterni che puntano molto sull'uno contro uno. In squadra conosco già Tosin e Cole Palmer, era più giovane di me quando ero al City. Non ho ancora avuto modo di parlare con loro, ma sono sicuro che lo farò presto. Si prenderanno cura di me, ne sono sicuro. Voglio fare gol e assist. Sono un giocatore abile e voglio portare entusiasmo al Bridge. Spero che vada tutto bene".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE