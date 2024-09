Chiesa in tribuna, il Liverpool umilia lo United: 3-0 a Old Trafford

MANCHESTER (Inghilterra) - Terzo successo di fila, terzo clean sheet consecutivo e il Liverpool porta a casa anche il big match ad Old Trafford contro lo United restando in vetta al fianco del City. Dominio assoluto quello dei Reds di Arne Slot che schiantano i Red Devils di Ten Hag con un netto 3-0. Ad assistere allo spettacolo anche Federico Chiesa che dalla tribuna ha potuto seguire i suoi nuovi compagni di squadra. Tra tutti spiccano Luis Diaz e Salah: il colombiano ne fa due prima dell'intervallo su assist dell'egiziano che nella ripresa cala il tris sfruttando l'ottimo servizio di Szoboszlai. Notte fonda per lo United e per la difesa nella quale non brilla l'ex Juve DeLigt, alla prima da titolare in stagione. Ten Hag non riscatta il ko con il Brighton e cede anche davanti al proprio pubblico restando a quota 3 punti dopo 3 giornate di Premier League.

Il Newcastle vince e ritrova Tonali, pari Chelsea

Vittoria per 2-1 del Newcastle nella terza giornata della Premier League in casa contro il Tottenham. A decidere la sfida le reti di Barnes e Isak, in mezzo il momentaneo pari degli Spurs con l'autorete di Burn. Match importante anche per l'azzurro Tonali, entrato al 23' della ripresa al posto di Longstaff, che è tornato a giocare con la formazione inglese anche in Premier dopo la squalifica per il caso scommesse. Per l'ex Milan una speciale coreografia da parte dei tifosi bianconeri. Pari per 1-1, invece, tra Chelsea e Crystal Palace. Vantaggio della formazione di Maresca con Jackson, pari della squadra guidata da Glasner con Eze.

Newcastle-Tottenham, tabellino e statistiche