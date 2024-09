Chiesa, tifosi Liverpool impazziti: in allenamento è show di giocate e gol

Arrivato a Liverpool a sorpresa, nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Federico Chiesa si sta facendo largo nell'ambiente Reds. Dopo essere stato solo spettatore della vittoria dei suoi compagni contro il Manchester United, l'ex Juve continua la preparazione e la sosta dei campionati gli ha concesso del tempo ulteriore per farsi trovare pronto dal tecnico Slot alla ripresa della Premier League. Con i calciatori della prima squadra convocati nelle rispettive nazionali, l'attaccante si è allenato con i ragazzi dell'Under 21. E non ha impiegato molto tempo per sfoderare le sue armi migliori. Alcuni video, postati su X, hanno mandato in delirio i tifosi del club. Lo si vede prima recuperare un pallone, dribblare con un tunnel l'avversario e battere il portiere e poi, in un'altra azione da gioco, mettere la palla sotto all'incrocio con l'estremo difensore che non riesce a intercettare il tiro. Tanti i commenti dei fan: "Un giocatore speciale", fino a chi auspica un grande contributo del giocatore "quest'anno vinciamo tutto!".