Zidane, niente United e Premier League nel futuro? "Non vado perché..."

Zinedine Zidane al Manchester United ? Il tecnico francese ha fatto chiarezza sulla possibile destinazione Red Devils. In un'intervista rilasciata a L'Equipe, 'Zizou' ha ammesso come sia improbabile il suo approdo sulla panchina attualmente occupata da Erick ten Hag , dando una spiegazione che potrebbe in realtà compremettere in generale una sua spiegazione in Premier League .

Zidane, no al Manchester United e alla Premier

Da quando ha lasciato il Real Madrid nel 2021, il tecnico vrebbe avuto numerose proposte (ultima in ordine di tempo la voce che lo voleva sulla panchina della Francia dopo l'Europeo), accostato in più occasioni al Manchester United. Tuttavia, Zidane ha rivelato di essere riluttante ad unirsi a un club della Premier League a causa della barriera... linguistica. Nell'intervista rilasciata al quotidiano francese, ha dichiarato che, pur comprendendo l'inglese, non si sente abbastanza abile da gestire efficacemente un ambiente anglofono.

Elemento però imprescindibile, quello della comunicazione, per 'Zizou', che dunque non sarebbe pronto ad allenare in presenza di limitazioni linguistiche: "Se vorrei andare al Manchester United? Capisco l'inglese, ma non lo parlo completamente. So che ci sono allenatori che vanno nei club senza parlare la lingua, ma io lavoro in modo diverso". Il 52enne ha poi aggiunto: "Per trionfare entrano in gioco molti elementi, è un contesto globale. So di cosa ho bisogno per vincere". Dopo i tantissimi accostamenti a top club di tutto il mondo, c'è grande curiostà per scoprire quale sarà la prossima tappa di Zidane nella sua carriera da allenatore.