Ten Hag risponde a Ronaldo: "L'Arabia è molto lontana da Manchester, non mi condiziona"

Non sembra intenzionata a spegnersi la polemica tra Erik Ten Hag e Cristiano Ronaldo. I due hanno avuto infatti un rapporto difficile fin dall'arrivo dell'olandese sulla panchina del Manchester United nel 2022, che aveva portato il fuoriclasse portoghese a dare l'addio alla Premier League per trasferirsi in Arabia Saudita. Dopo le critiche dell'ex Juve sulla poca ambizione dimostrata da Ten Hag, il tecnico ha voluto rispondere ai microfoni di Sky Sport UK.

Ten Hag risponde a Ronaldo: "L'Arabia è lontana da Manchester..." Ronaldo aveva criticato Ten Hag negli scorsi giorni dicendo che l'allenatore del Manchester United non può permettersi di dichiarare che non lotterà per vincere Premier e Champions League ad inizio stagione. Un'accusa di scarsa ambizione che non è affatto piaciuta all'olandese, che oggi ha risposto così: "Anche Ronaldo ha detto che lo United non può vincere il campionato. Se leggete bene l'intervista è così. Lui ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione. Ma è lontano, in Arabia Saudita, molto lontano da Manchester. Il rumore esterno non mi condiziona".

Ten Hag: "So che lo United deve vincere" L'allenatore ha quindi proseguito facendo un bilancio su questo inizio di stagione, in cui i Red Devils hanno raccolto una vittoria e due sconfitte in Premier League: "So a che punto siamo, cosa dobbiamo fare e verso dove stiamo andando. Come ho già detto siamo in un periodo di transizione, dobbiamo integrare molti giocatori giovani e fare i conti con numerosi infortuni. Non sono scuse, so che dobbiamo vincere ogni partita e lo sanno i giocatori, a prescindere da chi abbiamo a disposizione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA