Inizia il processo segreto: il City trema. La BBC: "È il verdetto del secolo"

Sta per iniziare una settimana tremenda per l’Arsenal, atteso in successione dal derby in casa del Tottenham, dal debutto in Champions a Bergamo contro l’Atalanta e infine dal big match dell’Etihad in casa del City. Forse non casualmente, anche per compattare l’ambiente, è arrivata nella giornata di ieri la notizia del rinnovo del contratto fino a giugno 2027 del manager Mikel Arteta. Arrivato nel dicembre del 2019, Arteta vede così premiato il suo lavoro di rinascita dell’Arsenal, che dopo un periodo di disorientamento seguito alla fine della ventennale era-Wenger si è ricollocato stabilmente in zona Champions, con due secondi posti consecutivi, l’ultimo dei quali a sole due lunghezze dal City campione. Il contratto precedente era in scadenza al termine della stagione 2024-25 e, benché non fossero ancora sorti “spifferi” di mercato su possibili altre destinazioni, era indubbio che Arteta avesse un forte mercato anche al di fuori dell’Inghilterra, visti i suoi forti legami con Barcellona e Psg.