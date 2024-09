De Ligt ed Onana rilanciano lo United: Southampton ko

SOUTHAMPTON (Inghilterra) - La 4ª giornata della Premier League si apre al St. Mary's Stadium il Manchester United torna al successo battendo per 3-0 il Southampton nel segno di un ex Juventus. Al 30' del primo tempo il momento chiave della partita. Goffo fallo di Dalot in area e calcio di rigore per i padroni di casa con Onana che si supera due volte su Archer: prima para il rigore e poi il seguente colpo di testa in tap-in. Due minuti dopo le prodezze dell'ex Inter lo United sblocca la partita: cross perfetto di Bruno Fernandez con De Ligt che di testa anticipa Zirkzee per l'1-0! Prima dell'intervallo (41') arriva anche il raddoppio per i Red Devils con un ottimo destro a giro di Rashford (ritorno al gol dopo 6 mesi). Al 91' gli ospiti (11 contro 10) sfiorano il 3-0 con Zirkzee murato a pochi passi dalla porta ma ci pensa Garnahco a calare il tris al 95' su assist di Dalot. Ten Hag torna a vincere dopo due ko consecutivi mentre per i Saints si tratta della quarta sconfitta consecutiva.