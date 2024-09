Gabriel trascina l'Arsenal senza Calafiori, il Newcastle vince in rimonta

Derby londinese che vale tre punti per l'Arsenal, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, che vince 1-0 sul campo del Tottenham di Vicario e Udogie e balza a quota dieci punti in classifica. Primo tempo senza colpi di scena e risultato che rimane in perfetto equilibrio sullo 0-0. Nella ripresa i Gunners di Jorginho trovano il vantaggio al 64° con la rete vincente di Gabriel per l'1-0 finale. Tra le fila dell'Arsenal, non ha giocato Calafiori, out per un infortunio al polpaccio.