Premier, fra United e City non è tutto oro quello che luccica

Che la Premier League sia il campionato più ricco e più televisto del mondo è assodato. Eppure, a giudicare dalle ultime vicende fuori campo dei due Manchester, non è tutto oro quel che luccica. Chiuso il bilancio 2023/2024 con un passivo di 135 milioni di euro, il quinto consecutivo che ha assommato perdite complessive nel quinquennio per quasi mezzo miliardo di euro, lo United ha licenziato 250 dipendenti in tutti i dipartimenti del club. La previsione di risparmio oscilla attorno ai 50 milioni di euro a stagione negli anni fiscali 2025 e 2026. Stamane, nel frattempo, in una località segreta e davanti ai tre membri di una commissione indipendente, è cominciato il processo sportivo al City che ha vinto consecutivamente gli ultimi 4 titoli e 6 degli ultimi 7. Il verdetto è atteso per l'inizio del 2025. L'accusa: 115 presunte violazioni dei regolamenti finanziari (Profit and Sustainability Rules, PSR, in vigore dal 2012) riguardanti i ricavi e i pagamenti dei giocatori dal 2009 al 2018 e la mancata collaborazione alle inchieste condotte dal 2018 al 2023.