Tonali, uomo nuovo: "Prima avevo due vite. È stata una sorpresa"

NEWCASTLE (Inghilterra) - Sandro Tonali è tornato. Dopo il rientro con il Newcastle l'ex Milan ha ben impressionato con la maglia della Nazionale mettendosi alle spalle il difficile momento vissuto l'anno scorso. Ai microfoni degli inglesi di Sky Sports ha raccontato come è cambiato dopo i 10 mesi di squalifica scontati per aver violato le regole sulle scommesse: "Prima avevo due vite, perché ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, nemmeno in allenamento, nemmeno con lo staff. Adesso è completamente diverso, è normale per me avere una relazione e dialogare con gli altri - aggiunge - Quando arrivo al campo di allenamento, sono la stessa persona, con il mister, con lo staff, con i miei compagni di squadra. Prima ero due persone diverse nella mia vita e nel calcio. Ora sono solo una persona"