Liverpool primo, palo Chiesa. Sorriso Maresca, Chelsea tris come l'Aston Villa

Torna al successo il Liverpool, che dopo lo scivolone in casa contro il Nottingham Forest (0-1) supera in trasferta il Bournemouth grazie alle reti di Diaz (26', 28') e Darwin Nunez (37'): 3-0 il risultato finale. Bene l'ingresso di Federico Chiesa, che subentrato nella ripresa colpisce il palo dopo un bell'aggancio in area. Gli uomini di Slot sorpassano così il Manchester City - che domenica 22 ospiterà l'Arsenal di Arteta - salendo a quota 12 punti in classifica. La prossima giornata, i Reds scenderanno sul campo del Wolverhampton nell'incontro valido per la 6ª giornata di Premier League. Prima però, la sfida di Carabao Cup contro il West Ham. Il 2 ottobre invece, il ritorno in Champions contro il Bologna di Italiano. Vinche anche il Tottenham, che dopo lo svantaggio improvviso al 1' minuto firmato Mbeumo, ribalta le sorti del match con Solanke (8'), Johnson (28') e Maddison (85'). Cade invece il Newcastle, sconfitto sul campo del Fulham per 3-1: reti di Jimenez (5'), Smith Rowe (22') e Nelson (92') per i padroni di casa e di Barnes (46') per i Magpies.